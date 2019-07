O goleiro espanhol Iker Casillas se apresentou nesta segunda-feira para participar da pré-temporada do Porto, exatamente dois meses depois de sofrer um infarto, pelo qual foi submetido a um cateterismo.

O próprio Casillas informou o retorno às atividades com os companheiros com uma fotografia publicada em sua página do Facebook, na qual o goleiro aparece sorridente, e com a legenda "Volta ao trabalho. Primeiro dia".