Um funcionário de uma construtora contratada pela organização da Copa do Mundo de 2022, no Catar, morreu de COVID-19 e se tornou a primeira vítima do novo coronavírus entre as pessoas que trabalham para a competição.

"Em 11 de junho, um engenheiro de 51 anos contratado pela construtora Conspel morreu tragicamente ao contrair a COVID-19", informou nesta quinta-feira o Comitê Supremo de Entrega e Legado da Copa do Mundo, responsável pela infraestrutura e planejamento das operações do país anfitrião da Copa.

Os organizadores disseram no comunicado que a vítima do vírus SARS-CoV-2 vinha recebendo tratamento intensivo no hospital Hamad, em Doha, seguindo as instruções do Ministério da Saúde do emirado.

De acordo com a nota, o engenheiro trabalhava em projetos para o Comitê Supremo de Entrega e Legado desde outubro de 2019 e não tinha problemas de saúde.

A organização do próximo Mundial disse ter tomado medidas preventivas para proteger seus funcionários seis semanas antes de 13 de abril, quando, segundo os tweets, o primeiro caso de coronavírus foi detectado entre os trabalhadores.

Nos últimos anos, várias ONGs têm denunciado as más condições laborais na preparação para a Copa, especialmente no setor da construção civil.

De 2014, quando a construção dos estádios de futebol e os preparativos para o torneio começaram, para cá, os organizadores admitiram que 34 funcionários morreram por diferentes causas. Entretanto, outros grupos e sindicatos dizem que esse número é bem maior.

A Anistia Internacional denunciou em um comunicado no último dia 11 que 100 trabalhadores que construíram um estádio para a Copa não são pagos há meses e só começaram a receber parte de seus salários atrasados há algumas semanas.