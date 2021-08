'Jet Set', montaria do suíço Robin Godel, foi sacrificado neste domingo após sofrer uma lesão grave na pata dianteira direita durante a disputa do cross-country no hipismo CCE nos Jogos Olímpicos de Tóquio, informou a organização.

O cavalo, de 14 anos de idade, sofreu a lesão depois de pular o 20º obstáculo do percurso Sea Forest. Ele recebeu atendimento veterinário no local e foi levado em uma ambulância especial para uma clínica, onde exames de ultrassom revelaram uma ruptura irreparável no ligamento inferior direito, logo acima do casco.