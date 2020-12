Os atacantes Edinson Cavani e Anthony Martial desfalcarão o Manchester United na partida decisiva contra o RB Leipzig nesta terça-feira, na Red Bull Arena, na qual os 'Diabos Vermelhos' precisarão de um empate para se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

Os dois se machucaram na vitória do United sobre o West Ham por 3 a 1 no último sábado, no Estádio Olímpico de Londres, resultado que levou o time dirigido por Ole Gunnar Solskjaer à quinta posição, com 19 pontos. Tottenham e Liverpool dividem a liderança, com 24 cada.