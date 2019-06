No jogo com maior presença de público da fase de grupos da Copa América, com 57.442 pessoas presentes no Maracanã, no Rio de Janeiro, o Uruguai venceu o Chile por 1 a 0 nesta segunda-feira e se classificou para as quartas de final na liderança do grupo C, deixando o atual bicampeão em segundo lugar.

A partida foi bastante equilibrada e empolgante, embora com poucas chances reais de gol e quase sem jogadas bonitas. No fim, quem decidiu foi Edinson Cavani, com um bonito gol de cabeça na parte final do confronto.