A CBF oficializou nesta quinta-feira a contratação da sueca Pia Sundhage para exercer a função de técnica da seleção feminina, três dias depois do anúncio da saída de Oswaldo Alvarez, o Vadão, que comandou a equipe na Copa do Mundo.

A medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008 e 2012, com os Estados Unidos, e prata com a Suécia, há três anos, no Rio de Janeiro, Sundhage tem 59 anos e estava trabalhando nas divisões de base da seleção do país natal.