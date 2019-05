A comissão técnica da seleção brasileira descartou que o atacante Neymar tenha sofrido alguma lesão grave após os exames realizados nesta terça-feira, depois que o jogador deixou mandando o treino na Granja Comary.

"Neymar foi submetido a exames de imagem nesta terça-feira em Teresópolis sob a supervisão do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, que descartaram qualquer lesão grave no joelho esquerdo do jogador", informou a CBF através de um comunicado.