A CBF divulgou nesta sexta-feira, pelas redes sociais, a numeração da seleção brasileira para a Copa América, sem grandes novidades, por exemplo, com Neymar voltando a ostentar a camisa 10 mais famosa do mundo.

A divulgação acontece, exatamente, duas semanas antes do início do torneio, em que o Brasil participará do jogo de abertura, contra a Bolívia, no Morumbi, em São Paulo.