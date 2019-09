O meia Rafinha Alcântara, filho do tetracampeão mundial Mazinho, treinou nesta terça-feira pela primeira vez com os novos companheiros do Celta de Vigo, que o contratou por empréstimo junto ao Barcelona, no último dia de janela de transferências na Espanha.

A participação na atividade de hoje, comandada pelo técnico espanhol Fran Escribá, marca o retorno do brasileiro ao clube da região da Galícia, depois de passagem, também cedido, na temporada 2014-2015, quando foi treinado pelo também espanhol Luis Enrique.