O Celta de Vigo anunciou nesta quinta-feira a contratação do técnico argentino Eduardo Coudet, que dois dias atrás anunciou a saída do Internacional, atual líder do Campeonato Brasileiro.

O clube que ocupa a 17ª colocação do Campeonato Espanhol pagou a multa rescisória ao Colorado e ofereceu contrato até 30 de junho de 2022 ao comandante, que já havia vestido a camisa dos 'Celeste' como jogador, entre 2002 e 2003.