As contratações do atacante Luiz Henrique, ex-Fluminense, e do zagueiro naturalizado italiano Luiz Felipe, ex-Lazio, além da aquisição do atacante William José, emprestado pela Real Sociedad na última temporada, elevam para 27 o número de jogadores brasileiros que já defenderam o Betis desde a primeira contratação, em 1958.

Naquele ano, chegou ao Betis - recém-promovido à primeira divisão - o atacante Wilson Moreira, na época com 23 anos, contratado junto ao Vasco. Em sua única temporada com a camisa verde e branca, deixou uma excelente imagem.