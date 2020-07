Tammy Abraham (esquerda), do Chelsea, maarca um gol contra o Crystal Palace nesta terça-feira. EFE/Peter Cziborra/NMC/Pool

O Chelsea conquistou uma importante vitória na luta para se classificar para a próxima Liga dos Campeões nesta terça-feira ao bater o Crystal Palace por 3 a 2 fora de casa, no estádio Selhurst Park, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.

O time dirigido por Frank Lampard, que teve o meia Willian entre os titulares, abriu o placar logo aos seis minutos de bola rolando, com gol de Giroud, e ampliou aos 27, com Pulisic. Nos dois lances, o passe decisivo foi do jogador brasileiro.