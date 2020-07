Manchester United e Chelsea conquistaram as vagas restantes na Liga dos Campeões neste domingo, na última rodada do Campeonato Inglês, que também definiu as classificações de Leicester e Tottenham para a Liga Europa e os rebaixamentos de Bournemouth e Watford.

O Chelsea, quarto colocado, foi o que menos sofreu para se garantir no principal torneio do continente, ao vencer por 2 a 0, em casa, o Wolverhampton, com gols de Mason Mount e Olivier Giroud. Apesar do sétimo lugar na tabela, os 'Wolves' ainda têm chances de ir para a Champions ou para a Liga Europa.