O Chelsea permaneceu neste domingo sem conseguir vencer sob o comando do técnico Frank Lampard, ao empatar com o Leicester em 1 a 1, no estádio Stamford Bridge, no penúltimo jogo da segunda rodada do Campeonato Inglês.

Dentro de seus domínios, os 'Blues' saíram na frente logo aos 7 do primeiro tempo, graças a gol do meia Mason Mount. Na etapa complementar, aos 22, o volante nigeriano Wilfred Ndidi, que havia falhado no lance em que o time londrino marcou, deixou tudo igual no placar.