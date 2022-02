O Chelsea bateu nesta quarta-feira o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 1 a 0, graças a gol do atacante belga Romelu Lukaku, e se avançou à final do Campeonato Mundial de Clubes, em que pegará daqui três dias o Palmeiras, ambos lutando pela inédita conquista do torneio, que é organizado pela Fifa desde 2000.

O time paulista voltará a campo na competição neste sábado, às 13h30, já que se classificou para a final ontem, ao bater o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, graças a gols marcados pelo meia Raphael Veiga e pelo atacante Dudu.