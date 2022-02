Atual vencedor da Liga dos Campeões e com o título do Mundial de Clubes conquistado neste mês, o Chelsea começou bem o mata-mata do torneio continental, ao vencer o Lille por 2 a 0 nesta terça-feira, no estádio de Stamford Bridge, em jogo de ida das oitavas de final, enquanto a Juventus empatou com o Villarreal em 1 a 1, no El Madrigal.

Balançaram as redes pela equipe inglesa Kai Havertz - que marcou na prorrogação o gol da vitória de 2 a 1 sobre o Palmeiras em Abu Dhabi - e Christian Pulisic, um em cada tempo da partida.