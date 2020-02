O zagueiro Giorgio Chiellini, capitão da Juventus que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito em agosto, foi incluído nesta segunda-feira na lista da equipe italiana para a fase de mata-mata da Liga dos Campeões da Europa.

O jogador, que havia ficado de fora da lista do técnico Maurizio Sarri para a fase de grupos, está na reta final de sua recuperação da grave lesão sofrida no início da temporada, e foi adicionado no lugar de Merih Demiral.

O zagueiro da seleção turca foi retirado da relação por conta de uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo no início do mês passado, na partida contra Roma, pelo Campeonato Italiano.

O volante alemão Sami Khedira também está presente na lista, apesar de ainda estar se recuperando de uma cirurgia no joelho esquerdo.

A Juventus, líder do Italiano, enfrentará o Lyon nas oitavas de final da Champions. O primeiro confronto está marcado para o dia 26, na França. A partida de volta, em Turim, acontecerá no dia 17 de março. EFE

