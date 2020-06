O ex-goleiro José Luis Chilavert e o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, não chegaram a acordo nesta terça-feira, durante audiência de conciliação realizada em um tribunal de Assunção, no Paraguai, como parte do processo de calúnia, difamação e injúria, movido pelo dirigente.

O ídolo da seleção 'Albirroja' participou da sessão de hoje de maneira virtual, já que vive em Buenos Aires, na Argentina. A juíza Cándida Fleitas, no entanto, determinou que as duas personalidades do futebol terão que se encontrar em um julgamento oral ainda sem data marcada.