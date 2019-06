A seleção do Chile chegou nesta sexta-feira a São Paulo, onde na próxima segunda-feira estreará na Copa América contra o Japão, no Morumbi.

A 'La Roja' se instalou no centro da capital paulista após chegar de Itu, no interior do estado, onde estava treinando desde a semana passada. Alguns torcedores e jornalistas chilenos receberam o elenco do lado de fora do hotel. Os jogadores cumprimentaram a torcida, mas não deram declarações à imprensa.