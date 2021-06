A Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP) informou nesta quinta-feira que um integrante da delegação que está no Brasil para a disputa da Copa América foi diagnosticado com Covid-19 antes do duelo com a Bolívia, marcada para esta sexta.

O jogador afetado deu positivo em um teste PCR feito ontem e está "assintomático, isolado do grupo e sob supervisão médica", de acordo com nota oficial publicada pela ANFP. "O restante da delegação é PCR negativa, de acordo com os protocolos de saúde", acrescenta o documento.