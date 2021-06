O Chile, que abriu o placar na Arena Pantanal com Eduardo Vargas, não conseguiu resistir à pressão no segundo tempo e acabou empatando em 1 a 1 com o Uruguai, que graças a Luis Suárez conquistou nesta segunda-feira o primeiro ponto nesta edição da Copa América.

Líder temporária do grupo A, a seleção chilena soma cinco pontos em três jogos disputados, enquanto a uruguaia, com um jogo a menos, finalmente pontuou e ocupa a penúltima posição, à frente da lanterna Bolívia, ainda zerada.