A seleção do Chile voltará na próxima sexta-feira para Santiago para se preparar para as quartas de final da Copa América, confirmaram à Agência Efe nesta quarta-feira fontes da Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP).

Após o empate com o Uruguai em 1 a 1 na última segunda-feira, na Arena Pantanal, em Cuiabá, 'La Roja' garantiu presença na próxima fase do torneio continental e encerrará sua participação na fase de grupos nesta quinta, em duelo com o Paraguai no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.