Derrotada pela Alemanha por 1 a 0 na estreia, a China, vice-campeã em 1999, se recuperou na Copa do Mundo feminina nesta quinta-feira ao vencer a África do Sul pelo mesmo placar, em jogo disputado no Parc des Princes, em Paris.

O único gol do duelo na capital francesa foi marcado pela atacante Ying Li, aos 40 minutos do primeiro tempo. Zhang fez bonito cruzamento pela direita, a camisa 10 se antecipou e desviou de pé direito para a rede.