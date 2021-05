As chuteiras com que o atacante do Barcelona Lionel Messi superou o recorde de Pelé, em dezembro do ano passado, como maior artilheiro de uma única equipe foram vendidas nesta sexta-feira em um leilão on-line da Christie's por 125 mil libras (cerca de R$ 933 mil), valor que será destinado ao Hospital Universitário Vall d'Hebron, em Barcelona.

Após bater a marca do Rei do Futebol - que fez 643 gols com a camisa do Santos - na vitória por 3 a 0 sobre o Real Valladolid, no dia 22 de dezembro de 2020, pelo Campeonato Espanhol, o nome de Messi está ligado a mais um recorde, com o maior valor pago por um par de chuteiras usadas, superando as que o francês Paul Pogba usou na final da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, vendida por 37 mil euros.