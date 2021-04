A chuteira com a qual o atacante argentino Lionel Messi tornou-se, em dezembro do ano passado, no maior artilheiro de um mesmo time. EFE/NEIL HALL

A casa de leilão Christie's, em Londres, vai leiloar a chuteira com a qual o atacante argentino Lionel Messi tornou-se, em dezembro do ano passado, no maior artilheiro de um mesmo time, ao fazer seu 644º gol com a camisa do Barcelona.

A histórica marca de Messi, que superou os 643 gols marcados por Pelé pelo Santos, foi alcançada na vitória por 3 a 0 sobre o Real Valladolid, no dia 22 de dezembro de 2020, pelo Campeonato Espanhol.