Rodrygo, do Real Madrid, um dos cinco brasileiros finalistas do premio. EFE/Arquivo

Cinco jogadores brasileiros foram incluídos entre os 80 finalistas do prêmio Golden Boy, que reconhece os melhores jogadores sub-21 das principais ligas do futebol europeu e que é organizado pelo jornal italiano "Tuttosport".

Inicialmente, eram 100 nomes apresentados para a disputa do troféu, mas nesta quinta-feira a publicação reduziu em 20 a quantidade de talentos emergentes. Entre os brasileiros, estão o atacante Rodrygo, do Real Madrid, o meia Reinier, do Borussia Dortmund, além dos atacantes Gabriel Martinelli, do Arsenal, Luis Henrique, do Olympique de Marselha, e Marcos Paulo, recém-anunciado pelo Atlético de Madrid.