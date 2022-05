O Manchester City anunciou nesta terça-feira ter chegado a um princípio de acordo com o Borussia Dortmund, pela transferência do atacante norueguês Erling Haaland, após uma longa disputa entre diversos gigantes do futebol europeu.

O jogador, que completará 22 anos em neste ano, poderá ser registrado pela equipe inglesa em 1º de julho. EFE