O Manchester City se aproximou das quartas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira ao vencer o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0 na Puskás Arena, em Budapeste, com um gol do brasileiro Gabriel Jesus, enquanto o Real Madrid derrotou a Atalanta por 1 a 0 em Bergamo.

O Gladbach precisou mandar a partida na Hungria porque as autoridades da Alemanha não liberaram a entrada do City no país devido à cepa do coronavírus descoberta no Reino Unido. Em campo neutro, a equipe dirigida por Josep Guardiola dominou e fez 1 a 0 aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Cancelo cruzou, Bernardo Silva apareceu nas costas da marcação e cabeceou para o gol.