Manchester City e Lyon encerrarão neste sábado, às 16h (de Brasília), as quartas de final da Liga dos Campeões, com jogo que acontecerá no estádio José Alvalade, em Lisboa, provavelmente, com muitos brasileiros em campo.

A equipe comandada pelo espanhol Josep Guardiola conta com o goleiro Ederson, o volante Fernandinho - que se tornou zagueiro sob o comando do ex-Barcelona - e o atacante Gabriel Jesus, que será titular mais uma vez, diante da ausência do argentino Sergio Agüero.