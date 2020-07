Vice-campeão com algumas rodadas de antecipação, o Manchester City manteve o pé no acelerador no Campeonato Inglês e nesta terça-feira goleou o Watford por 4 a 0 fora de casa, complicando a situação do adversário, que viu o risco de rebaixamento aumentar.

O City já tem sua situação definida na Premier League e apenas cumpre tabela. Com o resultado de hoje, chegou a 78 pontos, 15 a menos que o Liverpool, campeão antecipado, e 15 a mais que o Chelsea, terceiro colocado.