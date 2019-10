O Manchester City foi surpreendido neste domingo e perdeu para o Wolverhampton, em pleno Etihad Stadium, por 2 a 0, um resultado que deixa a equipe a oito pontos de distância do Liverpool, líder isolado do Campeonato Inglês.

Com vários desfalques no setor defensivo, o técnico Josep Guardiola foi obrigado a improvisar o brasileiro Fernandinho na zaga e a escalar o lateral-direito português João Cancelo do outro lado do campo.