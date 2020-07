Os jogadores do Manchester City comemoram junto com Gabriel Jesus (c) o gol marcado pelo brasileiro durante a partida desta quarta-feira contra o AFC Bournemouth, em Manchester. EFE/Laurence Griffiths/NMC/Pool

Com o segundo lugar já garantido e sem chances de chegar ao título, já garantido pelo Liverpool, o Manchester City vem usando as rodadas finais do Campeonato Inglês para se preparar para a sequência da Liga dos Campeões e hoje venceu o Bournemouth por 2 a 1 no Etihad Stadium, com direito a gol de Gabriel Jesus.

Os 'Citizens' enfrentarão o Real Madrid no dia 7 de agosto, também em Manchester, em jogo de ida das oitavas de final da Champions. Na ida, na Espanha, ainda antes da interrupção da temporada causada pela pandemia do novo coronavírus, o time dirigido por Josep Guardiola venceu por 2 a 1.