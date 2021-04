O Manchester City ficou perto de disputar a final da Liga dos Campeões pela primeira vez na história ao vencer o Paris Saint-Germain por 2 a 1 de virada nesta quarta-feira, no estádio Parc des Princes, e conquistar uma vantagem para decidir a eliminatória em casa.

Atual vice-campeão, o PSG até saiu à frente no placar, com gol do zagueiro Marquinhos, mas perdeu forças e foi derrotado pelo City, cuja melhor campanha até a temporada passada havia sido a classificação para as semifinais em 2016, ano em que caiu diante do Real Madrid.