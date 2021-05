Nem Neymar, nem Kevin De Bruyne: quem brilhou nesta terça-feira foi meia-atacante argelino Riyad Mahrez, que marcou os dois gols do Manchester City na vitória sobre o Paris Saint-Germain por 2 a 0 no Etihad Stadium, resultado que levou a equipe inglesa para a final da Liga dos Campeões pela primeira vez na história.

As atenções estavam voltadas para De Bruyne e Neymar, apontados como dois dos melhores jogadores do mundo atualmente. No entanto, a noite em Manchester foi de Mahrez, que já havia balançado a rede na França na semana passada. Ele marcou duas vezes hoje e confirmou a classificação inédita dos 'Citizens', que já haviam vencido por 2 a 1 na ida, há seis dias, em Paris.