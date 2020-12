O clube de futebol KV Ostende, da primeira divisão da Bélgica, anunciou nesta terça-feira a demissão do goleiro camaronês Fabrice Ondoa por ter organizado em sua casa uma festa clandestina, violando as restrições de combate à pandemia do coronavírus no país.

"Como clube de futebol, não podemos tolerar um comportamento egoísta e irresponsável", declarou o presidente da agremiação, Gauthier Ganaye.