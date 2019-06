O Wydad Casablanca, do Marrocos, informou neste sábado que recorrerá à Corte Arbitral do Esporte (CAS) e à Fifa após ter se retirado de campo na sexta-feira, na final da Liga dos Campeões da África, em protesto contra a anulação de um gol legal sem a utilização do VAR, que não estava funcionando, segundo a arbitragem.

"É injusto e não vamos manter silêncio, recorreremos a todos os trâmites legais na CAS e na Fifa", ressaltou o presidente do Wydad, Said Naciri, em entrevista à agência oficial marroquina "MAP".