A venda de jogadores para o exterior contribuiu para que as receitas dos principais clubes brasileiros, com um total de R$ 5,1 bilhões, fossem maiores que as despesas fixas, que ficaram em R$ 3,9 milhões, segundo estudo realizado pelo banco de investimentos Itaú BBA.

A pesquisa, que usa dados públicos divulgados pelos clubes e leva em conta 27 grandes agremiações, 19 deles da primeira divisão e oito da segunda, apontou que a transferência internacional de atletas corresponde a 20% do total de arrecadação, atrás apenas dos contratos de televisão, com 42%.