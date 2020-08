Os clubes da primeira e segunda divisões do Campeonato Alemão aprovaram nesta terça-feira o plano apresentado pela liga que organiza as competições (DFL), para possibilitar o retorno do público aos estádios.

O sinal verde, no entanto, não garante que haverá torcedores nos primeiros jogos da próxima temporada, já que a autorização depende das autoridades regionais e do governo da Alemanha, diante da evolução da pandemia do novo coronavírus, que provoca a Covid-19.