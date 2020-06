De acordo com um estudo da empresa de auditoria Deloitte, os clubes da Premier League terão uma redução de 1 bilhão de libras (R$ 6,2 bilhões) devido à pandemia da Covid-19.

Na temporada 2018-2019, os clubes geraram uma receita combinada de mais de 5 bilhões de libras, mas a Deloitte espera que esse valor seja reduzido devido ao impacto que o coronavírus está causando na economia das equipes.

Segundo a Deloitte, desse 1 bilhão, 500 milhões serão permanentes, em termos de direitos de televisão e receitas por jogo, enquanto o restante será "diferido" até a próxima temporada.

Esse freio econômico se deve ao dinheiro que tem de ser devolvido aos operadores de televisão devido ao impacto do coronavírus, com partidas sendo realizadas a portões fechados, por exemplo, enquanto os clubes não têm as receitas dos jogos, como venda de ingressos, assinaturas e outros serviços.

Esta será uma mudança importante em relação à temporada passada, quando a receita dos clubes aumentou para 5,2 bilhões, 7% a mais que no ano anterior.

Além disso, as cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França) geraram uma receita total de 15 bilhões, 9% a mais que no ano anterior.