O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, anunciou nesta quarta-feira que os Jogos Olímpicos da Juventude, marcados para acontecer no Dacar, no Senegal, serão transferidos de 2022 e 2026, como consequência da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

"Se os Jogos da Juventude acontecessem em 2022, isso significaria várias Olimpíadas em apenas três anos. Isso representaria uma carga excessiva de trabalho para nós todos", explicou o representante máximo do COI, em entrevista coletiva.