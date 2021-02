O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, reiterou nesta quarta-feira sua preocupação com a atitude da Federação Internacional de Halterofilismo (IWF) em relação ao doping, e advertiu que, se não mudar, poderá comprometer o futuro do esporte nos Jogos.

"Queremos deixar bem claro que se as preocupações não forem tratadas de forma satisfatória e oportuna, o Conselho Executivo do COI terá que rever o espaço do levantamento de peso nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e eventos futuros", declarou Bach em entrevista coletiva após uma reunião do Conselho.