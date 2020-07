O Comite Olímpico Internacional (COI) aprovou nesta quinta-feira os novos sistemas de classificação de todos os esportes para os Jogos de Tóquio, que foram adiados para 2021, incluindo a mudança do limite de idade do torneio de futebol masculino, que passa para 24 anos.

Na competição, em que a restrição é para jogadores com mais de 23 anos - com exceção de três integrantes do elenco -, o COI permitiu que todos aqueles que se classificaram ou estavam buscando a vaga olímpica poderão participar.