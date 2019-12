O Comitê Olímpico Internacional (COI) autorizou nesta quarta-feira a nova sede e as datas para a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontecerão no próximo ano, após a organização decidir transferir a prova da capital do Japão para a cidade de Sapporo, no norte do país.

A disputa masculina acontecerá em 8 de agosto e a feminina no dia seguinte, na penúltima e última datas do evento poliesportivo. A chegada será no Parque Odori, em Sapporo, de acordo com a decisão aprovada hoje pelo COI, durante reunião do Comitê Executivo do órgão, realizada em Lausanne, na Suíça.

Os organizadores dos Jogos solicitaram a mudança de local por causa da preocupação com o calor excessivo registrado durante o verão de Tóquio, quando acontecem as competições, e pela preocupação com a saúde dos atletas participantes.

Pelo mesmo motivo, acontecerão em Sapporo as provas masculina e feminina de 20 quilômetros da marcha atlética, que serão nos dias 6 e 7 de agosto, respectivamente; e dos 50km da modalidade para homens, essa última, que terá largada às 5h30, na hora local.

Já as maratonas terão começo às 7h, nas duas categorias, em mais uma forma de amenizar o impacto das altas temperaturas. EFE

ahg/bg