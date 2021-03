O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, anunciou nesta quinta-feira que a entidade comprará as vacinas que a China colocou à disposição dos atletas que disputarão os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, no Japão, programados para acontecer neste ano.

Além disso, segundo o dirigente alemão, o COI ainda adquirirá " mais doses para a para a população do país respectivo" que terá os atletas imunizados.