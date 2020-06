O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, anunciou nesta quarta-feira que a entidade apoia a iniciativa da Comissão de Atletas, para que sejam exploradas diferentes formas para se expressar apoio aos princípios da Carta Olímpica, o que inclui protestos contra o racismo.

Historicamente, o COI se opõe a manifestações que não estejam dentro do âmbito esportivo durante eventos organizados pela entidade.

"Os Jogos Olímpicos são uma poderosa manifestação global contra o racismo e a favor da inclusão", afirmou Bach, em entrevista coletiva concedida após reunião do Comitê Executivo do COI realizada hoje em Lausanne, na Suíça.

Para o dirigente alemão, o evento poliesportivo é uma ferramenta para mostrar a igualdade dos povos para o mundo.

"Não haverá paz até que os preconceitos, que agora separam as diferentes raças, sejam superados. E para isso, nada melhor do que reunir jovens de todos os países periodicamente", avaliou o presidente do COI.

Na Cidade do México, em 1968, os americanos Tommie Smith e John Carlos fizeram história, ao subirem no pódio da prova dos 200m rasos do atletismo, e erguerem o punho fechado, enquanto usavam luvas negras, fazendo a saudação do movimento 'Black Power'.

O COI considerou o gesto inapropriado, suspendeu os atletas e ordenou a expulsão de ambos da Vila Olímpica, o que não aconteceu porque a organização local do evento se recusou a fazer.