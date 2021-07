Os Comitês Olímpico e Paralímpico Internacionais (COI e IPC, respectivamente) emitiram nota conjunta nesta quinta-feira em que afirmar respeitar e apoiar a decisão da organização de Tóquio 2020 de realizar os Jogos Olímpicos sem público, devido a alta de casos da covid-19 na capital do Japão.

No comunicado, as entidades apontam que representantes se reuniram hoje com o Comitê Organizador Local, com o governo da região metropolitana de Tóquio e também com o Executivo do país asiático.