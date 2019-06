O Comitê Olímpico Internacional (COI) assinou nesta segunda-feira acordos de patrocínio com Coca-cola e Mengniu para o período 2021-2032.

Enquanto a empresa chinesa Mengniu entrou pela primeira vez para o programa TOP (The Olympic Partners), que reúne patrocinadores preferenciais do Movimento Olímpico, a Coca-Cola prolongou um acordo com o COI que começou em 1928 e que já é "o programa mais longo da história do patrocínio esportivo, mas do patrocínio em geral", afirmou o presidente do COI, o alemão Thomas Bach, durante a assinatura.