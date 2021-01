O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, declarou nesta quarta-feira que ele e toda a entidade estão focados na realização dos Jogos de Tóquio neste ano e garantiu que o evento acontecerá, mesmo que sejam necessárias mudanças no formato.

"Não estamos desperdiçando tempo e energia com especulações. Estamos totalmente concentrados na cerimônia de abertura em 23 de julho", afirmou o dirigente alemão em uma entrevista coletiva após uma reunião do Comitê Executivo do COI.