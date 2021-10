16 out 2021

O presidente do COI, Thomas Bach. EFE/Arquivo

O Comitê Olímpico Internacional (COI) expressou preocupação neste sábado com o possível impacto negativo que a realização de uma Copa do Mundo de futebol a cada dois anos - mudança que a Fifa estuda para o futuro - poderia acarretar em outros esportes.

Em comunicado oficial divulgado após reunião do Comitê Executivo, o COI explicou que várias federações internacionais de outros esportes, assim como as nacionais de futebol, clubes, jogadores e sindicados expressaram "fortes reservas e preocupações" em relação aos planos de "gerar mais receita para a Fifa" com a realização de uma Copa a cada dois anos.