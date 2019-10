O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta quarta-feira que planeja transferir para a cidade de Sapporo, no norte do Japão, as provas da maratona e da marcha atlética da próxima edição dos Jogos Olímpicos, que acontecerão em Tóquio, devido as altas temperaturas.

Em comunicado, a entidade apontou que está adotando uma ampla gama de medidas para diminuir os efeitos do intenso calor que é registrado habitualmente no verão da capital japonesa.